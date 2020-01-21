Друг Юревича продает часть отеля ParkCity в Челябинске

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:19:32+03:00

Сколько просят за долю в компании

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Одногруппник и партнер Михаила Юревича, экс-депутат Госдумы Марсель Юсупов выставил на продажу долю в компании «Космос». Эта фирма владеет бизнес-отелем ParkCity.

— Отель европейского уровня на 97 номеров, включая категорию «люкс». Дизайнерский ремонт, есть мебель и оборудование. На территории отеля расположены рестораны, бары, караоке, турецкая и финская сауны, бассейн, залы для проведения конференций. Это одно из лучших мест города для проведения деловых встреч, банкетов и свадеб, — говорится в объявлении.

За 34% долю в компании просят 260 млн руб. Кстати, в прошлом году ее дважды выставляли на продажу: сначала за 280 млн, затем за 252 млн. Отметим, что эта доля не влияет на управление компанией. Основные активы принадлежат бизнесмену Александру Карелину.

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ИСТОЧНИК KP.RU