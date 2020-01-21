Кошачья банда, хаски-модель и очаровательные ежики: 10 необычных Instagram-аккаунтов животных из Челябинска

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:32:42+03:00

А это еще одни «блогеры» Герри и Алекс. Фото: соцсети

На странички этих питомцев так и хочется подписаться [фото]

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Instagram продолжает пополняться страницами животных. Некоторые хвостатые даже перещеголяли известных блогеров по количеству подписчиков. Челябинские питомцы тоже «ведут» странички в соцсетях. Причем, персональные аккаунты есть не только у кошек и собак, но и у ящериц, попугаев, ежей. Вот самые интересные из них.

Лекси, Космос и Кубик

@lexieandcosmos

Забавный блог про жизнь трех кошек: интроверта и любительницы выпечки Лекси, толстопузого интеллигента Космоса и озорника Кубика. Ведет его челябинский педагог Елизавета Сотникова. Подписаны на хвостатую банду в основном… кошки. Причем из разных стран. Поэтому посты пишутся на трех языках — русском, английском и французском.

На кошачью банду подписаны в основном кошки. Фото: instagram.com/lexieandcosmos

Флэш

@huskyflash

Хаски Флэш покорил подписчиков своими снимками. Послушный пес позирует хоть с оленьими рожками в студии, хоть на улице во время снегопада. Хозяева активно пользуются фотогеничностью питомца и предлагают приглашать его на любительские или профессиональные фотосессии.

Правда, очаровательный? Фото: instagram.com/huskyflash

Ежики

@ezhikicheliabinsk

Супруги Алексей и Анастасия Коршиковы устроили в своей квартире целую ежовую ферму. И рассказывают в Инстаграме, как поживают их питомцы. За четыре года ребята воспитали около 20 различных ежиков, и поэтому отлично разбираются в их повадках.

Ежики - редкие питомцы. Фото: instagram.com/ezhikicheliabinsk

Больше зоо-аккаунтов на сайте Hornews.com.

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