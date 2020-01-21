Кошачья банда, хаски-модель и очаровательные ежики: 10 необычных Instagram-аккаунтов животных из Челябинска
Instagram продолжает пополняться страницами животных. Некоторые хвостатые даже перещеголяли известных блогеров по количеству подписчиков. Челябинские питомцы тоже «ведут» странички в соцсетях. Причем, персональные аккаунты есть не только у кошек и собак, но и у ящериц, попугаев, ежей. Вот самые интересные из них.
Лекси, Космос и Кубик
Забавный блог про жизнь трех кошек: интроверта и любительницы выпечки Лекси, толстопузого интеллигента Космоса и озорника Кубика. Ведет его челябинский педагог Елизавета Сотникова. Подписаны на хвостатую банду в основном… кошки. Причем из разных стран. Поэтому посты пишутся на трех языках — русском, английском и французском.
На кошачью банду подписаны в основном кошки. Фото: instagram.com/lexieandcosmos
Флэш
Хаски Флэш покорил подписчиков своими снимками. Послушный пес позирует хоть с оленьими рожками в студии, хоть на улице во время снегопада. Хозяева активно пользуются фотогеничностью питомца и предлагают приглашать его на любительские или профессиональные фотосессии.
Правда, очаровательный? Фото: instagram.com/huskyflash
Ежики
Супруги Алексей и Анастасия Коршиковы устроили в своей квартире целую ежовую ферму. И рассказывают в Инстаграме, как поживают их питомцы. За четыре года ребята воспитали около 20 различных ежиков, и поэтому отлично разбираются в их повадках.
Ежики - редкие питомцы. Фото: instagram.com/ezhikicheliabinsk
Больше зоо-аккаунтов на сайте Hornews.com.
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