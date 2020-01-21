2020-01-21T12:32:42+03:00
Общество

Кошачья банда, хаски-модель и очаровательные ежики: 10 необычных Instagram-аккаунтов животных из Челябинска

На странички этих питомцев так и хочется подписаться [фото]
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
А это еще одни «блогеры» Герри и Алекс. Фото: соцсетиА это еще одни «блогеры» Герри и Алекс. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Instagram продолжает пополняться страницами животных. Некоторые хвостатые даже перещеголяли известных блогеров по количеству подписчиков. Челябинские питомцы тоже «ведут» странички в соцсетях. Причем, персональные аккаунты есть не только у кошек и собак, но и у ящериц, попугаев, ежей. Вот самые интересные из них.

Лекси, Космос и Кубик

@lexieandcosmos

Забавный блог про жизнь трех кошек: интроверта и любительницы выпечки Лекси, толстопузого интеллигента Космоса и озорника Кубика. Ведет его челябинский педагог Елизавета Сотникова. Подписаны на хвостатую банду в основном… кошки. Причем из разных стран. Поэтому посты пишутся на трех языках — русском, английском и французском.

На кошачью банду подписаны в основном кошки. Фото: instagram.com/lexieandcosmos

На кошачью банду подписаны в основном кошки. Фото: instagram.com/lexieandcosmos

Флэш

@huskyflash

Хаски Флэш покорил подписчиков своими снимками. Послушный пес позирует хоть с оленьими рожками в студии, хоть на улице во время снегопада. Хозяева активно пользуются фотогеничностью питомца и предлагают приглашать его на любительские или профессиональные фотосессии.

Правда, очаровательный? Фото: instagram.com/huskyflash

Правда, очаровательный? Фото: instagram.com/huskyflash

Ежики

@ezhikicheliabinsk

Супруги Алексей и Анастасия Коршиковы устроили в своей квартире целую ежовую ферму. И рассказывают в Инстаграме, как поживают их питомцы. За четыре года ребята воспитали около 20 различных ежиков, и поэтому отлично разбираются в их повадках.

Ежики - редкие питомцы. Фото: instagram.com/ezhikicheliabinsk

Ежики - редкие питомцы. Фото: instagram.com/ezhikicheliabinsk

Больше зоо-аккаунтов на сайте Hornews.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три кошки из Челябинска ведут блог, чтобы помочь приютам

Их хозяйка отказалась от подарков на свой день рождения и попросила знакомых собрать деньги животным (далее)

Модный блогер по имени Бронсон: по Челябинску ходит пес в желтых ботинках

В «Инстаграме» он рассказывает о своей жизни и демонстрирует именную одежду [фото]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Болеем за фигуристов и встаем на лыжи: топ-5 спортивных событий Челябинской области в 2020 году
На Челябинскую область надвигаются снегопад и штормовой ветер
В Челябинской области подешевеют продукты от местных производителей
Зима вернулась: в Челябинске снова откроют ледовый городок
Кошачья банда, хаски-модель и очаровательные ежики: 10 необычных Instagram-аккаунтов животных из Челябинска
На стоянку, где стоят нелегальные валютчики, нагрянул ОМОН
Друг Юревича продает часть отеля ParkCity в Челябинске
Власти рассказали, когда заработает новая школа в микрорайоне Парковый в Челябинске
Грабителей, обчистивших Mercedes судьи в Челябинске, объявили в розыск
Жителя Челябинска оштрафовали за мат в аэропорту
В аэропорту Челябинска ответили на претензии пассажиров по работе телетрапов
Мэрия больше не будет контролировать общественный транспорт в Челябинске
Известный ветврач-блогер из Челябинска ищет врачей в свою клинику
Реанимобиль, попавший в ДТП на Северо-Западе Челябинска, спешил к беременной, раненной в живот