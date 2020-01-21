На стоянку, где стоят нелегальные валютчики, нагрянул ОМОН
Полиция совместно с ОМОН Росгвардии развернули спецоперацию на стоянке за «Детским миром», где на днях произошел конфликт со стрельбой. Силовики тщательно проверяют машины, в которых сидят нелегальные торговцы валютой.
— Проводятся необходимые мероприятия. Пока комментарий только такой. Если появятся какие-то подробности, мы вас информируем, — так прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Как сообщают очевидцы, уже полный автозак задержанных.
Напомним, на прошлой неделе между водителями, среди которых были торговцы валютой, произошел конфликт. 37-летнего мужчину увезли на скорой с порезами от стекла машины, а 34-летнего мужчину — с ранением грудной клетки и плеча.
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ИСТОЧНИК KP.RU