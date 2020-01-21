2020-01-21T12:43:44+03:00
Общество

На стоянку, где стоят нелегальные валютчики, нагрянул ОМОН

Проверка началась после вооруженного конфликта
Ирина Фадюшина
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Силовики проверяют машины торговцев валютойСиловики проверяют машины торговцев валютойФото: Александр ГЛУЗ
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Полиция совместно с ОМОН Росгвардии развернули спецоперацию на стоянке за «Детским миром», где на днях произошел конфликт со стрельбой. Силовики тщательно проверяют машины, в которых сидят нелегальные торговцы валютой.

— Проводятся необходимые мероприятия. Пока комментарий только такой. Если появятся какие-то подробности, мы вас информируем, — так прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Как сообщают очевидцы, уже полный автозак задержанных.

Напомним, на прошлой неделе между водителями, среди которых были торговцы валютой, произошел конфликт. 37-летнего мужчину увезли на скорой с порезами от стекла машины, а 34-летнего мужчину — с ранением грудной клетки и плеча.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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