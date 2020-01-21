Болеем за фигуристов и встаем на лыжи: топ-5 спортивных событий Челябинской области в 2020 году

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:32:59+03:00

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Олимпиада и Паралимпиада в Токио, а также футбольный Евро-2020: этот год станет насыщенным для любителей спорта. А какие соревнования можно посмотреть в Челябинске? Афишу самых масштабных событий публикует «Южноуральская панорама».

«Лыжня России»

Когда: 8 февраля

Где: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и еще 43 муниципалитета

Наряду с любителями, на старт выйдут спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Организаторы ожидают, что на старт масштабной лыжной гонки, которая пройдет в 38-й раз, выйдут более 20 тысяч южноуральцев.

Этап Кубка мира по ски-кроссу

Когда: 23 февраля

Где: Миасс, горнолыжный центр «Солнечная долина»

Покорять горнолыжные склоны Южного Урала приедут около ста сильнейших сноубордистов со всего мира. Среди российских спортсменов фаворитом считается обладатель бронзы Олимпиады-2018 в Пхенчхане Сергей Ридзик. Для зрителей организаторы подготовили яркую развлекательную программу.

Спортивные игры БРИКС

Когда: июнь

Где: Челябинск

Одним из самых ожидаемых событий станут международные саммиты ШОС и БРИКС, которые пройдут в усеченном формате. Более 500 спортсменов от 15 до 22 лет из России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки разыграют 48 комплектов наград в шести видах спорта: боксе, волейболе, баскетболе 3х3, самбо, ушу и настольном теннисе.

Челябинский марафон

Когда: 20 сентября

Где: Челябинск

В этом году Челябинский марафон снова пройдет прямо по улицам областного центра. Участники будут бороться за звание самого быстрого на дистанциях 10, 21 и 42 км, а также на любительской дистанции два км. Для групп поддержки снова будет организована развлекательная программа.

Этап Кубка мира по сноуборду

Когда: декабрь

Где: Магнитогорск, горнолыжный центр «Банное»

Несколько сотен спортсменов со всего мира выступят в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом-гигант. Так, в прошлом году на аналогичных соревнованиях были практически все олимпийские медалисты, а также победители и призеры чемпионатов мира и Европы.

Чемпионат России по фигурному катанию

Когда: 22-27 декабря

Где: Челябинск, ледовая арена «Трактор»

На челябинский лед выйдут около 90 фигуристов страны. Предварительный состав участников чемпионата будет объявлен в середине декабря 2020 года. Ранее южноуральская столица принимала два престижных юниорских турнира по фигурному катанию: первенство России и этап Гран-при. Каждый раз организация турнира получала самые высокие оценки.

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