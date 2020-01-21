2020-01-21T15:09:09+03:00
Происшествия

«Умерла мама, помоги»: мошенники развели жительницу Челябинской области, попросив деньги на похороны

Они написали ей от имени подруги
Валентина ВАГАНОВА
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Прежде чем переводить деньги, позвоните знакомому и убедитесь, что ему нужна помощь.Прежде чем переводить деньги, позвоните знакомому и убедитесь, что ему нужна помощь.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жительница Увельского района решила помочь подруге, у которой «скончалась» мама. А в итоге на пять тысяч сделала богаче мошенников. Они взломали подругину страницу во «ВКонтакте» и от ее имени разослали письма друзьям с просьбой занять деньги на похороны. Схема не новая, но почему-то пользователи соцсетей продолжают «вестись» на нее.

Девушка не стала звонить подруге, а сразу перевела деньги. Про обман узнала, только когда подруга сама перезвонила и сказала, что страницу взломали. Чтобы вернуть деньги, ей пришлось обратиться в полицию.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до двух лет, — рассказали КП-Челябинск в МО МВД России «Южноуральский».

СОВЕТ КП

Как не стать жертвой мошенников

Прежде чем переводить деньги в соцсетях, убедитесь, что вашим друзьям и близким нужна помощь. Позвоните и лично спросите об этом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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