«Умерла мама, помоги»: мошенники развели жительницу Челябинской области, попросив деньги на похороны
Жительница Увельского района решила помочь подруге, у которой «скончалась» мама. А в итоге на пять тысяч сделала богаче мошенников. Они взломали подругину страницу во «ВКонтакте» и от ее имени разослали письма друзьям с просьбой занять деньги на похороны. Схема не новая, но почему-то пользователи соцсетей продолжают «вестись» на нее.
Девушка не стала звонить подруге, а сразу перевела деньги. Про обман узнала, только когда подруга сама перезвонила и сказала, что страницу взломали. Чтобы вернуть деньги, ей пришлось обратиться в полицию.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до двух лет, — рассказали КП-Челябинск в МО МВД России «Южноуральский».
СОВЕТ КП
Как не стать жертвой мошенников
Прежде чем переводить деньги в соцсетях, убедитесь, что вашим друзьям и близким нужна помощь. Позвоните и лично спросите об этом.
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ИСТОЧНИК KP.RU