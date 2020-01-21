2020-01-21T15:44:44+03:00
Общество

В Челябинске будущие молодожены проигнорировали красивую дату

Желающих расписаться 20.01.2020 было совсем мало
Валентина ВАГАНОВА
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Следующая красивая дата - 02.02.2020.Следующая красивая дата - 02.02.2020.Фото: Елизавета СУХОВА
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Для многих свадьба — это событие, которое бывает раз в жизни. А потому должно быть красиво все. Даже дата бракосочетания. Но в году не так много симпатичных дат а, значит, и спрос на них высокий. Вчера, например, была одна из таких — 20.01.2020. Но влюбленные пары ее проигнорировали.

— В этот день в Челябинской области зарегистрировали брак четыре пары. А вот на 02.02.2020 подано 89 заявлений, — рассказали КП-Челябинск в Государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области.

Может дело в том, что красивая дата выпала на понедельник. А вот следующая, 2 февраля, это воскресенье. Ожидается настоящий свадебный бум.

Кстати, еще одна привлекательная дата для молодоженов в этом году — суббота 10.10.2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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