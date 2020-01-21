В Челябинске будущие молодожены проигнорировали красивую дату
Для многих свадьба — это событие, которое бывает раз в жизни. А потому должно быть красиво все. Даже дата бракосочетания. Но в году не так много симпатичных дат а, значит, и спрос на них высокий. Вчера, например, была одна из таких — 20.01.2020. Но влюбленные пары ее проигнорировали.
— В этот день в Челябинской области зарегистрировали брак четыре пары. А вот на 02.02.2020 подано 89 заявлений, — рассказали КП-Челябинск в Государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области.
Может дело в том, что красивая дата выпала на понедельник. А вот следующая, 2 февраля, это воскресенье. Ожидается настоящий свадебный бум.
Кстати, еще одна привлекательная дата для молодоженов в этом году — суббота 10.10.2020.
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ИСТОЧНИК KP.RU