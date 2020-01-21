В Челябинске выбрали подрядчиков для уборки дорог в Центральном и Советском районах

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:03:06+03:00

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Мэрия подвела итоги двух последних аукционов на содержание дорог в Челябинске. Победителем торгов по Центральному району стала компания «Динамика», получившая контракт на 507 млн рублей. А по Советскому району — фирма «Строй-сервис», с ней заключат договор на 414 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Обе компании из Челябинска. Они будут отвечать за чистоту на улицах три года.

Напомним, в остальных пяти районах города контракты достались челябинской компании «Стромеханизация».

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ИСТОЧНИК KP.RU