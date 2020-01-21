В Челябинске выбрали подрядчиков для уборки дорог в Центральном и Советском районах
Мэрия подвела итоги двух последних аукционов на содержание дорог в Челябинске. Победителем торгов по Центральному району стала компания «Динамика», получившая контракт на 507 млн рублей. А по Советскому району — фирма «Строй-сервис», с ней заключат договор на 414 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Обе компании из Челябинска. Они будут отвечать за чистоту на улицах три года.
Напомним, в остальных пяти районах города контракты достались челябинской компании «Стромеханизация».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU