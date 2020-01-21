В Челябинске подсчитали количество избирателей
Пресс-служба избирательной комиссии Челябинской области обновила информацию о числе избирателей на этот год. Всего по данным автоматизированной системы «Выборы» за 1 января этого года всего более двух с половиной миллионов жителей Южного Урала готовы отдать свой голос.
— Сведения направлены в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, а также размещены на нашем сайте в разделе «Численность избирателей», — рассказали агентству «Полит74» в облизбиркоме.
Так в этом году южноуральцам предстоит выбрать депутатов в Законодательное собрание области, а также поучаствовать в референдуме за принятие пакета поправок в Конституцию, которые выдвинул президент РФ Владимир Путин.
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ИСТОЧНИК KP.RU