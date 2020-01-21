«Вмерзают в лед до весны»: жителей Челябинска позвали на необычный субботник

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:33:48+03:00

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Южноуральцев приглашают на субботник к крещенским купелям. Он состоится 25 января.

— К сожалению, после купаний вокруг купелей остается немало мусора: одноразовые стаканчики, тапки, полотенца, салфетки и прочее. Он вмерзают до весны в лед, а после его схода опускаются на дно водоемов, загрязняя их. Поэтому мы призываем активных граждан подключиться к нашему мероприятию и навести порядок на льду, — объяснил важность акции министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Муниципалитеты принимают помощь как от активистов, так и от обычных волонтеров. Так в Челябинске формировать специальные отряды добровольцев будет Министерство экологии совместно с общественной организацией «АнтиСМОГ». Это уже не первая акция по улучшению экологической ситуации в регионе. Так всю прошлую неделю челябинцы могли сдать новогодние елки на переработку.

СПРАВКА КП

Для того, чтобы записаться в отряд волонтеров и получить сведения о месте и времени проведения субботников обратитесь в администрацию своего муниципалитета или в управление коммунального хозяйства. Также жители Челябинска могут обращаться к координатору волонтеров Олесе Ефимовой по телефону +7 (951) 481-17-20.

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ИСТОЧНИК KP.RU