2020-01-21T18:11:31+03:00
Спорт

Челябинский «Трактор» прервал успешную серию матчей в Новосибирске

На пять шайб хозяев черно-белые ответили лишь двумя, снова отличились легионеры
Алексей МИКУШИН
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Фото: пресс-служба ХК «Трактор»Фото: пресс-служба ХК «Трактор»
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В гостевом матче против «Сибири» (у хозяев также пятиматчевая победная серия и пятое место на Востоке) черно-белые к 14-минуте уступали с разницей в две шайбы. Во втором периоде «Трактор» сумел отыграться. Голы в свой актив поочередно записали легионеры, они же лучшие бомбардиры челябинцев Томаш Гика и недавний участник «Матча всех звезд КХЛ» Лукаш Седлак.

Однако под занавес периода сибиряки снова вышли вперед — 3:2. А к концу третьего периода после гола Миловзорова снова увеличили свое преимущество до двух шайб — 4:2. А когда челябинцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, Саюстов довел счет до победных 5:2.

В последних шести матчах челябинцы стабильно набирали очки. Это позволило команде покинуть последнюю строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, сохраняя шансы на попадание в восьмерку сильнейших — в кубковую зону плей-офф. После сегодняшнего матча челябинская команда остается на предпоследнем 11 месте на Востоке.

Впереди у черно-белых еще два гостевых матча: 23 января в Екатеринбурге с «Автомобилистом» и 25-го в Москве со «Спартаком».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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