2020-01-22T08:09:55+03:00
Происшествия

Хулигану грозят пять лет заключения за поджог дома ценою в пять миллионов рублей

Историческое здание в центре Челябинска сгорело в августе прошлого года
Лидия ПЕСКОВА
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После поджога полностью выгорел второй этаж здания.После поджога полностью выгорел второй этаж здания.Фото: Антон САДЧИКОВ
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Прокуратура Челябинска передала в суд материалы дела о поджоге исторического здания в центре Челябинска. Особняк стоимостью пять миллионов рублей на улице Труда, 56, сгорел в августе 2019 года.

Обвинение уже предъявлено 22-летнему рецидивисту из Челябинска, Даниил Хахалев уже был судим за кражи и грабеж, теперь его подозревают в умышленно поджоге здания.

— Свою вину обвиняемый не признает. Но следствие полагает, что именно он 9 августа, воспользовавшись отсутствием сторожа, залез в старинный особняк и поджог его из хулиганских побуждений, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Сгоревший особняк Пчелина был построен в конце XIX века. Сначала здесь был доходный дом, а потом — один из первых подпольных марксистских кружков. В советское время в доме сидела располагалась прокуратура, а позже — ясли. Восстанавливать здание будет владелец.

В исторической части улицы Труда уже уничтожались особняки. Так, сын бывшего вице-губернатора Андрея Дятлова пять лет назад незаконно снес здание по ул. Труда, 97. Памятник архитектуры был в его собственности, но восстановлением его коммерсант не занимался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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