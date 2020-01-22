2020-01-22T15:06:19+03:00
Спорт

Свадьбы в каникулы: футболисты «Челябинска» вышли из отпуска с пополнением в семействе

Игроки и тренеры начали готовиться к старту заключительной части первенства России
Алексей МИКУШИН
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Павел Крыжевских в каникулы сыграл свадьбу.Павел Крыжевских в каникулы сыграл свадьбу.Фото: Личный архив героя публикации
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На дворе зима, легкий морозец с ветерком, но это только бодрит команду. Игроки и тренеры футбольного клуба «Челябинск» после полуторамесячных каникул вышли из отпуска и начали готовиться к заключительным матчам первенства России ПФЛ (зона «Урал-Поволжье»). Оно возобновится 7 апреля.

А на протяжении двух с половиной месяцев команда будет тренироваться в Челябинске на стадионе «Сигнал». В феврале сыграет на турнире Кубок Шафигулина. После отправиться на тренировочные сборы в Сочи и Турцию. Там «Челябинск» проведет в общей сложности больше десятка контрольный и официальных (в рамках турниров) матчей.

Пока «горожане» занимают второе место в турнирной таблице, отставая на пару очков от лидера. В первенстве команде предстоит сыграть еще десяток матчей.

— Со следующей недели футболисты будут тренироваться два раза в день, и нагрузка значительно возрастет, — рассказал главный тренер клуба Михаил Сальников.

Впереди у «Челябинска» 2,5 месяца подготовки к сезону. Фото: Алексей МИКУШИН

Впереди у «Челябинска» 2,5 месяца подготовки к сезону.Фото: Алексей МИКУШИН

Кстати, за время отпуска два игрока команды — Павел Крыжевских и Михаил Белов, успели сыграть свадьбы.

— Пока не устраивали никаких свадебных путешествий. Просто собрались семьями, близкими, отметили бракосочетание. Не до праздников. Впереди окончание сезона, нужно готовиться, — сказал Павел Крыжевских.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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