Свадьбы в каникулы: футболисты «Челябинска» вышли из отпуска с пополнением в семействе
На дворе зима, легкий морозец с ветерком, но это только бодрит команду. Игроки и тренеры футбольного клуба «Челябинск» после полуторамесячных каникул вышли из отпуска и начали готовиться к заключительным матчам первенства России ПФЛ (зона «Урал-Поволжье»). Оно возобновится 7 апреля.
А на протяжении двух с половиной месяцев команда будет тренироваться в Челябинске на стадионе «Сигнал». В феврале сыграет на турнире Кубок Шафигулина. После отправиться на тренировочные сборы в Сочи и Турцию. Там «Челябинск» проведет в общей сложности больше десятка контрольный и официальных (в рамках турниров) матчей.
Пока «горожане» занимают второе место в турнирной таблице, отставая на пару очков от лидера. В первенстве команде предстоит сыграть еще десяток матчей.
— Со следующей недели футболисты будут тренироваться два раза в день, и нагрузка значительно возрастет, — рассказал главный тренер клуба Михаил Сальников.
Впереди у «Челябинска» 2,5 месяца подготовки к сезону.Фото: Алексей МИКУШИН
Кстати, за время отпуска два игрока команды — Павел Крыжевских и Михаил Белов, успели сыграть свадьбы.
— Пока не устраивали никаких свадебных путешествий. Просто собрались семьями, близкими, отметили бракосочетание. Не до праздников. Впереди окончание сезона, нужно готовиться, — сказал Павел Крыжевских.
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ИСТОЧНИК KP.RU