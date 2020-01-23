Миллиардер из списка Forbs не нашел меценатов для родной школы в Магнитогорске и сам вручил директору миллион

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:41:23+03:00

На эти деньги будет основан фонд поддержки для школьников и педагогов

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Известный промышленник, миллиардер из списка Forbes Игорь Рыбаков родом из Магнитогорска. Именно здесь он когда-то закончил школу № 56, которая имеет математический уклон. В прошлом году Рыбаков предложил школе создать фонд помощи для одаренных детей и талантливых педагогов. Планировалось, что он будет работать на деньги успешных учеников.

Сам Рыбаков был готов вложить в школу порядка 30 миллионов. Но ответной реакции от однокашников не дождался. Видимо, устав ждать, 23 января Рыбаков вручил школе символический чек на миллион рублей. На эти деньги и будет основан задуманный фонд.

Ранее миллиардер обещал удвоить чужие вклады. Но теперь от этой идеи Рыбаков отказался. Меценат надеется, что его показательный шаг подтолкнет к действиям и других успешных магнитогорцев.

— Деньги будут направлены на образовательные цели, — пообещала директор школы Елена Кадушкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU