Лингвист из Челябинска уехала на Филиппины и открыла там свой бизнес
Евгения Спиридонова родом из Челябинской области. Вот уже четыре года она живет на Филиппинах. В Юго-Восточную Азию девушку переманил будущий супруг. Он тоже из России.
За границей Евгения открыла свой бизнес по продаже открыток для путешественников. Свое дело удалось организовать благодаря резидентской визе — документ, который дает право иностранцу беспрепятственно жить и работать за границей.
В Челябинске сейчас -3, а на Филиппинах +27. Лето здесь круглый год. В магазинах на прилавках полно морепродуктов и фруктов: манго, папайя, джекфрут, дуриан. А вот молочных продуктов очень мало.
На рынке продается очень много фруктов. Фото героя публикации
— Я живу в небольшом портовом городе Думагете. Здесь много зелени и красивых деревьев, нет высоток, максимальная высота домов — этажей 10. Мы с мужем снимаем небольшие апартаменты на несколько комнат. Апартаментами я называю несколько соединенных между собой домиков, получается такой маленький микрорайон, — говорит Евгения.
Евгения живет в небольшом портовом городе Думагете. Фото героя публикации
Девушка отмечает, что жить на Филипинах не дороже, чем в России. Цены примерно такие же. О филиппинцах рассказывает, что они очень любят петь. Всегда и везде. Могут даже запеть в офисе. Обожают ходить по ресторанам и кафе. А вот культурных мероприятий мало.
Подробнее о жизни на Филиппинах можно прочитать на сайте Hornews.com.
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ИСТОЧНИК KP.RU