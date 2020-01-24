На Северо-Западе Челябинска массово вырубили деревья

24 Янв. 2020 2020-01-24T05:47:27+03:00

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23 января на пересечении Братьев Кашириных и 40-летия победы в Челябинске массово вырубили деревья. Местные жители отмечают, что на участке пропало около 16 тополей.

Как рассказывает депутат Роман Никитин, который стал одним из очевидцев, к месту происшествия вызывали полицию, которая пообещала разобраться в вопросе, после чего сотрудники коммунальных служб начали вывозить спиленные деревья и ветки. Возмущенным людям объяснили, что все из-за санитарной вырубки, однако, как отмечают местные жители, тополи были здоровыми и не нуждались в обрезке.

На участке работало несколько машин. Фото: очевидцы

Предположительно территорию могут отчищать для последующего строительства: на так давно рядом с этим перекрестком появились павильоны для супермаркетов. Этот факт косвенно подтверждает и то, что согласно данным из росреестра данный участок можно использовать для объектов торговли.

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ИСТОЧНИК KP.RU