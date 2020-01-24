На главу сельского поселения в Челябинской области подадут в суд

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:14:12+03:00

Ранее главе поселения уже получил представление от прокуратуры за дорогу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

У прокуратуры Челябинской области появились вопросы к администрации Аргаяшского района. Дело о плохом состоянии дороги в одном из поселений дошло до суда.

Ранее у прокуратуры уже была недовольна состоянием проезжей части на ул. Краснопевцева в поселке Ишалино. Результаты проверки были представлены главе поселения, вместе с представлением об устранении нарушений. Однако во время повторного визита ведомства дорога так и не была восстановлена.

— Проверка показала, что техническое состояние дороги является неудовлетворительным: грунтовое основание просело, имеется много выбоин и колдобин, продольные и поперечные уклоны не отвечают требованиям ГОСТ, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Теперь ведомство подготовило исковое заявление по данному факту в Аргаяшский районный суд. Оно уже находится на рассмотрении. Если после определения суда чиновники откажутся чинить дорогу, то их ждут штрафы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU