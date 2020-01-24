На главу сельского поселения в Челябинской области подадут в суд
У прокуратуры Челябинской области появились вопросы к администрации Аргаяшского района. Дело о плохом состоянии дороги в одном из поселений дошло до суда.
Ранее у прокуратуры уже была недовольна состоянием проезжей части на ул. Краснопевцева в поселке Ишалино. Результаты проверки были представлены главе поселения, вместе с представлением об устранении нарушений. Однако во время повторного визита ведомства дорога так и не была восстановлена.
— Проверка показала, что техническое состояние дороги является неудовлетворительным: грунтовое основание просело, имеется много выбоин и колдобин, продольные и поперечные уклоны не отвечают требованиям ГОСТ, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Теперь ведомство подготовило исковое заявление по данному факту в Аргаяшский районный суд. Оно уже находится на рассмотрении. Если после определения суда чиновники откажутся чинить дорогу, то их ждут штрафы.
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ИСТОЧНИК KP.RU