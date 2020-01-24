2020-01-24T14:01:33+03:00
Общество

«Мечел-Материалы» увеличили производство искусственного щебня из шлака

Вся продукция изготовлена в процессе переработки отходов металлургического производства
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Предприятие «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») в 2019 году произвело почти миллион тонн искусственного щебня. Это примерно в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. Вся продукция изготовлена в процессе переработки отходов металлургического производства.

Предприятие производит щебень четырех фракций (размеров). Наиболее популярный у заказчиков размер — 20-70 мм в диаметре. Сырьем для изготовления этого продукта служит металлургический шлак.Искусственный щебень применяют для строительства дорог, а также для изготовления строительных материалов. Крупнейшим потребителем доменного щебня, произведенного заводом «Мечел-Материалы», в 2019 году стала компания «Сургутнефтегаз».

— Более чем двукратный рост производства доменного щебня обусловлен тем, что мы освоили новые рынки сбыта, получили ряд крупных заказов. При этом мы активно решаем проблему ликвидации отходов металлургического производства, — объяснил генеральный директор ООО «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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