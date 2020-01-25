2020-01-25T09:31:12+03:00
Общество

В Челябинскую область пришли снег и метели

Подробный прогноз на выходные
Валентина ВАГАНОВА
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Снежная погода простоит до понедельника.Снежная погода простоит до понедельника.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Погода на этих выходных будет теплой, но область засыплет снегом. По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, сегодня, 25 января, будет -6, -11, местами пройдет небольшой снег с метелью. В горах — до умеренного.

В воскресенье днем, 26 января, ожидается -2,-7, также с сильным ветром и снегом.

Новая рабочая неделя начнется с небольшого похолодания. В ночь на понедельник, 27 января, столбики термометров опустятся до -15. Днем будет -7,-12. В некоторых районах продолжатся снегопады и метели. Утром Челябинск вновь может встать в пробках из-за снега, поэтому лучше выйти из дома пораньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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