В Челябинскую область пришли снег и метели
Погода на этих выходных будет теплой, но область засыплет снегом. По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, сегодня, 25 января, будет -6, -11, местами пройдет небольшой снег с метелью. В горах — до умеренного.
В воскресенье днем, 26 января, ожидается -2,-7, также с сильным ветром и снегом.
Новая рабочая неделя начнется с небольшого похолодания. В ночь на понедельник, 27 января, столбики термометров опустятся до -15. Днем будет -7,-12. В некоторых районах продолжатся снегопады и метели. Утром Челябинск вновь может встать в пробках из-за снега, поэтому лучше выйти из дома пораньше.
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ИСТОЧНИК KP.RU