«Какое убожество!»: на шумозащитные экраны в Челябинске прикрепили железные деревья

25 Янв. 2020 2020-01-25T18:21:25+03:00

А как вам такие заборы? Фото: vk.com/Ольга Ткач

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Челябинск продолжают прятать за высокими заборами к предстоящим саммитам. По задумке властей, они должны улучшить эстетический вид города и защитить жителей от пыли, грязи и выездов транспорта с дороги. На деле же идея выглядит все более сомнительной.

На днях зеленый забор на Меридиане украсили коричневыми деревьями. Челябинцы вспыхнули: «Живые деревья, значит, вырубаем, железные ставим!». Соцсети завалены негативными комментариями.

— Даже не знаю, то ли радоваться, то ли над нами издеваются... На Меридиане к забору начали монтировать железные деревья... Вам нужны деревья в Челябинске? Получите, распишитесь... дышите глубже! — написала на своей странице во «ВКонтакте» челябинка Ольга Ткач.

— Какое убожество! — прокомментировал в соцсетях «украшение» Меридиана Вадим Сажин.

На прошлой неделе на другие экраны вдоль магистрали прикрепили фигуры бегущих лошадей. Напомним, урбанист Лев предлагал вместо установки заборов высадить деревья.

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ИСТОЧНИК KP.RU