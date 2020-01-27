2020-01-27T10:46:43+03:00
Происшествия

Три теплицы конопли: в Челябинской области осудят садоводов, выращивавших наркотики

Людям может грозить до 10 лет лишения свободы
Андрей Москвичев
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Всего было изъято 24 растенияВсего было изъято 24 растенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Златоуста передала в суд уголовное дело на двух садоводов, которые выращивали коноплю. Молодые люди выращивали запрещенные растения на своем дачном участке.

По версии следствия, в августе 2019 года мужчины организовали три теплицы в одном из садовых товариществ Златоуста, где начали выращивать коноплю для собственного использования.

— В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции изъяты 24 растения конопли и 312 гр. частей указанных растений, содержащих в своем составе наркотические средства, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело будут рассматривать в городском суде Златоуста. Парням за выращивание и хранение наркотиков без цели сбыта грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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