2020-01-28T06:34:06+03:00
Общество

Морозы до минус 30 градусов ударят в Челябинской области

Подробный прогноз на ближайшие дни
Валентина ВАГАНОВА
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В среду, 29 января, столбики термометров в некоторых районах опустятся до -31.В среду, 29 января, столбики термометров в некоторых районах опустятся до -31.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Настала пора утепляться. На Южный Урал пришло похолодание. Сегодня утром, 28 января, столбики термометров в некоторых районах области показали -28 градусов. Днем ожидается -12,-17, в низинах до -20. На юго-востоке региона небольшой снег, в отдельных районах метели.

В среду станет еще холоднее. По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, ночью будет -21,-26, при прояснении до -31. Днем -11,-16.

В ночь на четверг ожидается уже -17,-22, а днем воздух прогреется: -5,-10. Местами пройдет небольшой снег.

По прогнозу гидрометцентра России, в конце недели погода будет теплой. Температура ночью не упадет ниже -14, днем будет -5,-6.

НА ЗАМЕТКУ

Где смотреть информацию об отмене занятий в школах:

— на сайте ЕДДС;

— на сайте УБЖ Челябинска и в соцсетях;

— еще можно звонить с городского телефона на номер 063 — это автоинформатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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