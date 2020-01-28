Власти рассказали, как в Челябинске пройдет парад в честь юбилея Победы
В Челябинской области началась подготовка к важной дате — 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году программу праздника обещают насыщенную. Парад в Челябинске пройдет с участием военной авиации: самолетов СУ-34 и вертолетов МИ-8. Также по площади пройдет автобронетанковая техника. Об этом сообщили на заседании регионального организационного комитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы.
Завершит парад выступление более 1700 челябинских артистов. Среди них хоры и танцевальные коллективы, в том числе государственный ансамбль танца «Урал». Чтобы больше пожилых людей смогли посетить мероприятие, власти запланировали увеличить количество трибун на площади.
Во всех музеях весь год будут проходить тематические выставки. В театрах запланированы 15 премьер на военную тему. Также в области состоится гастрольный марафон «Огонь Победы», спектакли покажут в тех городах, где нет своих театров.
— В плане работы министерства культуры еще несколько крупных выездных проектов: «Театрально-концертный зал», «Марафон талантов», «Песня не знает границ», «Играй и пой, моя Россия» и другие. Мы планируем, чтобы география этих проектов не пересекалась, и каждый муниципалитет получит как минимум одно крупное и яркое мероприятие из афиши областных фестивалей, — рассказал заместитель губернатора Вадим Евдокимов.
Накануне дня Победы Челябинский театр драмы им. Наума Орлова проведет концерт «Песни военных лет» на Театральной площади. 9 мая здесь же пройдет концерт «Накануне победной весны».
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ИСТОЧНИК KP.RU