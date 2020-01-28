В Челябинске будут судить 19-летнего парня, который сбил четырех человек на остановке

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:18:00+03:00

Ему грозит до двух лет колонии

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Курчатовский районный суд рассмотрит дело 19-летнего челябинца, учинившего серьезное ДТП на Северо-Западе. Авария произошла в июне прошлого года на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Косарева. Парень на Renault Logan превысил скорость, выехал на «красный» и врезался в KIA, поворачивающую налево. От удара его выбросило на остановку, где он сбил четверых.

— Трем пешеходам причинен тяжкий вред здоровью, одному пешеходу — средний. Согласно проведенным экспертизам, средняя скорость движения Renault Logan составляла 85 км/ч. Свою вину обвиняемый признал в полном объеме, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Челябинца будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU