2020-01-28T08:49:06+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми

Программа действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года
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Объем кредитов, выданных Банком УРАЛСИБ по ипотечной программе с государственной поддержкой для семей с детьми,по итогам 2019 года составил 1,39 млрд рублей. Банк запустил программу семейной ипотеки в июле 2019 года.

Программа ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми Банка УРАЛСИБ действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Кроме того, заемщиками по данной программе могут выступать клиенты, имеющие ребенка-инвалида, который рожден не позднее 31 декабря 2022 года. В этом случае не имеет значения общее количество детей в семье, группа инвалидности ребенка и то, когда ребенок ее получил. Согласно условиям программы, ребенок может быть усыновленным (удочеренным).

Принять участие в программе могут граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет на дату окончания срока кредитования, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории РФ. Стаж работы на последнем месте должен составлять не менее 3 месяцев.

Ознакомиться с полными условиями ипотечной программы, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
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