Начальника пожарной части в Челябинской области осудили за взятки от подчиненных, попавшихся на пьянстве
Еткульский районный суд вынес приговор начальнику местной пожарно-спасательной части. Его признали виновным в получении взятки и мошенничестве. Он сохранял работу подчиненным, которые приходили пьяными на работу.
Так, за 27,5 тысяч рублей он оставил водителя пожарной части, лишенного прав за езду в пьяном виде. Еще взял по 9 тысяч с двух других работников после их появления пьяными на службе. Пообещав, что не уволит, и не будет лишать годовой премии.
— При этом решение таких вопросов не относилось к его компетенции, ему было известно, что вышестоящие руководство уже приняло иные дисциплинарные меры к нарушителям, — объяснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Суд приговорил виновного к 4,6 годам лишения свободы условно, а также назначил дополнительное наказание — штраф в 120 тысяч рублей. Также руководителя пожарной части лишили звания старшего лейтенанта и права занимать руководящие должности. Обе стороны обжаловали приговор.
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ИСТОЧНИК KP.RU