2020-01-28T09:04:22+03:00
Происшествия

Начальника пожарной части в Челябинской области осудили за взятки от подчиненных, попавшихся на пьянстве

А также за мошенничество на рабочем месте
Валентина ВАГАНОВА
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Руководителя пожарной части лишили звания, назначили условный срок и штраф.Руководителя пожарной части лишили звания, назначили условный срок и штраф.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Еткульский районный суд вынес приговор начальнику местной пожарно-спасательной части. Его признали виновным в получении взятки и мошенничестве. Он сохранял работу подчиненным, которые приходили пьяными на работу.

Так, за 27,5 тысяч рублей он оставил водителя пожарной части, лишенного прав за езду в пьяном виде. Еще взял по 9 тысяч с двух других работников после их появления пьяными на службе. Пообещав, что не уволит, и не будет лишать годовой премии.

— При этом решение таких вопросов не относилось к его компетенции, ему было известно, что вышестоящие руководство уже приняло иные дисциплинарные меры к нарушителям, — объяснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд приговорил виновного к 4,6 годам лишения свободы условно, а также назначил дополнительное наказание — штраф в 120 тысяч рублей. Также руководителя пожарной части лишили звания старшего лейтенанта и права занимать руководящие должности. Обе стороны обжаловали приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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