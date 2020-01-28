Начальника пожарной части в Челябинской области осудили за взятки от подчиненных, попавшихся на пьянстве

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:04:22+03:00

А также за мошенничество на рабочем месте

Изменить размер текста: A A

Еткульский районный суд вынес приговор начальнику местной пожарно-спасательной части. Его признали виновным в получении взятки и мошенничестве. Он сохранял работу подчиненным, которые приходили пьяными на работу.

Так, за 27,5 тысяч рублей он оставил водителя пожарной части, лишенного прав за езду в пьяном виде. Еще взял по 9 тысяч с двух других работников после их появления пьяными на службе. Пообещав, что не уволит, и не будет лишать годовой премии.

— При этом решение таких вопросов не относилось к его компетенции, ему было известно, что вышестоящие руководство уже приняло иные дисциплинарные меры к нарушителям, — объяснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд приговорил виновного к 4,6 годам лишения свободы условно, а также назначил дополнительное наказание — штраф в 120 тысяч рублей. Также руководителя пожарной части лишили звания старшего лейтенанта и права занимать руководящие должности. Обе стороны обжаловали приговор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU