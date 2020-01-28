2020-01-28T09:43:34+03:00
Происшествия

В центре Челябинска из горящей квартиры спасли трехмесячного младенца

Пожарные вытаскивали людей с помощью спаскомлектов
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Никто из жильцов не пострадал.Никто из жильцов не пострадал.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
Изменить размер текста:

Утром 28 января, загорелась квартира в трехэтажке по улице Труда. На место стянулись пожарные.

— Внутри находилась хозяйка. Она плохо передвигается самостоятельно, поэтому ждала помощи в квартире. С помощью спаскомплекта наши сотрудники вывели ее на свежий воздух. Из этой же квартиры, до прибытия огнеборцев, в подъезд выскочила женщина с трехмесячным ребенком. Ее тоже вывели из дома и передали сотрудникам скорой, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Состояние малыша удовлетворительное, его увезли в больницу для обследования.

Сотрудники МЧС вытащили еще троих жителей с третьего этажа, который к тому моменту был уже весь в дыму.

— Соседи рассказали, что в одной из квартир находится еще одна неходячая бабушка, закрытая на ключ. Пожарные пробрались в квартиру через окно и спасли ее.

По предварительным данным, пожар начался из-за замкнувшего телевизора. На месте сейчас работают дознаватели.

В квартире замкнул телевизор. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

В квартире замкнул телевизор.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Челябинска из горящей квартиры спасли трехмесячного младенца
Начальника пожарной части в Челябинской области осудили за взятки от подчиненных, попавшихся на пьянстве
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
В Челябинске будут судить 19-летнего парня, который сбил четырех человек на остановке
Власти рассказали, как в Челябинске пройдет парад в честь юбилея Победы
Морозы до минус 30 градусов ударят в Челябинской области
Плей-офф только в теории: «Трактор» уступил «Ак Барсу» в Челябинске
Изъятую у опекуна девушку с ДЦП из Челябинской области хочет забрать родная мать
«Оно теряет товарный вид». Челябинский краевед рассказал об истории концертного зала «Родина»
Южноуральцы поделятся впечатлениями о новой транспортной системе
Челябинские трамваи выкупил областной миндортранс
Девушка ростом меньше метра и обычный парень: пара из Челябинска удивила своими чувствами
На улицы Челябинска вернулись незаконные киоски
Поменяли мяч на шайбу: футболисты «Челябинска» сразились на хоккейной площадке
В Челябинске от неизвестного вируса умерла школьница
Антимонопольщики признали законным аукцион по содержанию светофоров в Челябинске
В Челябинске мошенники придумали новую схему для обмана в общественном транспорте
«Верю — не верю»: в Челябинске выявлять подхвативших коронавирус будут путем опроса и анкетирования
Жительницу Челябинска, приехавшую из Китая, положили в больницу с подозрением на коронавирус
Стало известно, как изменится Челябинск в ближайшие 20 лет
В мятежной Розе выбрали депутатов в поселковый совет
Загадочный персонаж флешмоба про Игоря оказался южноуральским мастером ски-кросса
Школы Челябинской области начали закрывать на карантин из-за ОРВИ и гриппа
Южноуральские ватерполистки завоевали путевку на Олимпиаду в Токио-2020