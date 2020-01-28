В центре Челябинска из горящей квартиры спасли трехмесячного младенца

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:43:34+03:00

Никто из жильцов не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

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Утром 28 января, загорелась квартира в трехэтажке по улице Труда. На место стянулись пожарные.

— Внутри находилась хозяйка. Она плохо передвигается самостоятельно, поэтому ждала помощи в квартире. С помощью спаскомплекта наши сотрудники вывели ее на свежий воздух. Из этой же квартиры, до прибытия огнеборцев, в подъезд выскочила женщина с трехмесячным ребенком. Ее тоже вывели из дома и передали сотрудникам скорой, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Состояние малыша удовлетворительное, его увезли в больницу для обследования.

Сотрудники МЧС вытащили еще троих жителей с третьего этажа, который к тому моменту был уже весь в дыму.

— Соседи рассказали, что в одной из квартир находится еще одна неходячая бабушка, закрытая на ключ. Пожарные пробрались в квартиру через окно и спасли ее.

По предварительным данным, пожар начался из-за замкнувшего телевизора. На месте сейчас работают дознаватели.

В квартире замкнул телевизор.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU