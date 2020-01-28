Прокуратура проверила школу в Челябинской области, где разразился скандал из-за поборов на утренники

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:34:49+03:00

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Жители Сатки перед Новым годом заявили о поборах в школе №11. Педагоги просили родителей сдать по 120 рублей на новогодний утренник. Некоторые отказались платить за вход на праздник и пожаловались на поборы в общественную организацию.

После публикаций в СМИ, к разбирательству подключилась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства установили, что договор с праздничным агентством решил заключить совет родителей школы. Большинство эту идею поддержали.

— Факты принуждения к сдаче денег на проведение праздника, а также факты нарушения образовательного процесса в ходе проверки не подтвердились, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Однако были выявлены другие нарушения. Посторонних людей в школу должны пускать строго по паспортам и с записью в журнале учета посетителей.

— Но приказа, содержащего список актеров, учреждением не издавался, в журнале учета посетителей соответствующие записи не внесены. Есть только запись об общем количестве лиц и времени посещения, — добавили в пресс-службе.

Также школа не заключила договор на предоставление зала агентству для проведения праздника. Прокуратура внесла директору школы представление об устранении нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU