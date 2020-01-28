«Требуют снять замки и лезут к счетчику»: по подъездам Челябинска ходят мошенники-электромонтеры

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:01:49+03:00

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Жительница Челябинска Татьяна рассказала КП о визите подозрительной дамы. Незнакомка в синей спецовке ходила по подъездам на улице Ереванской и требовала показать ей электросчетчики.

— Наши счетчики стоят в подъезде и закрыты на ключ. Дама стала ругаться, что ключи хранятся в квартирах. Говорит, что замки вне закона. К счетчику должен быть свободный доступ. Это и показалось нам странным, — рассказывает Татьяна.

По словам Татьяны, дама представилась «Энергоучетом». Однако в этой компании от мошенницы открестились.

— Наши сотрудники не проверяют щитки. Но мы знаем, что нами представляются левые люди. Однажды мы пришли ставить пломбы на новенький счетчик, а нам показали акт установки с печатью конторы «Энергоучет» из Брянска, — рассказал КП-Челябинск главный инженер компании «Энергоучет» Алексей Ершов.

Он предполагает, что и тут были мошенники:

— Обычно они работают группой. Сначала заходит болтливая тетка. Проверяет счетчики и уговаривает их менять. Если кто-нибудь согласился, тут же заходят два монтера-электрика. А за работу они берут в два раза дороже. Поменять счетчик в Челябинске можно за 2300 рублей, а мошенники берут 4600-4900 рублей.

Как еще лже-энергетики разводят горожан на деньги и как не стать жертвой обманщиков, мы писали ранее. Читайте нашу инструкцию и запирайте щитки.

— В местах, доступных для посторонних (например, на лестничных клетках) счетчики должны находиться в запирающемся шкафу с окошком на уровне циферблата. За сохранность приборов учета отвечает управляющая компания, — подтвердили в пресс-службе компании «Уралэнергосбыт».

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ИСТОЧНИК KP.RU