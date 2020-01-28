В мэрии рассказали, кто вырубил тополя на Северо-Западе Челябинска
В Челябинске на перекрестке улиц Братьев Кашириных и 40-летия победы на прошлой неделе массово вырубили деревья. Коммунальщики, вывозившие распиленные стволы, объяснили жителям, что была санитарная вырубка. Но горожане отмечают, тополя были здоровыми.
В администрации Челябинска рассказали, кто стоит за вырубкой полутора десятков деревьев.
— Этот земельный участок находится в частной собственности с июня 2017 года. Срубить деревья решил владелец участка. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ собственник земли может делать на ней все, что посчитает нужным. Разрешение администрации ему не требуется. Закона в данном случае он не нарушал, — сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе мэрии.
Кто является владельцем участка, и какова площадь территории, на которой вырубили тополя, в мэрии не знают.
В администрации добавили, что продолжается проверка по массовой вырубке деревьев в «Парковом».
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ИСТОЧНИК KP.RU