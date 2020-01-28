2020-01-28T11:32:15+03:00
Общество

В мэрии рассказали, кто вырубил тополя на Северо-Западе Челябинска

От полутора десятков деревьев остались одни пеньки
Валентина ВАГАНОВА
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Власти заявили, что тополя уничтожил собственник земли. Фото: Роман НикитинВласти заявили, что тополя уничтожил собственник земли. Фото: Роман Никитин
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В Челябинске на перекрестке улиц Братьев Кашириных и 40-летия победы на прошлой неделе массово вырубили деревья. Коммунальщики, вывозившие распиленные стволы, объяснили жителям, что была санитарная вырубка. Но горожане отмечают, тополя были здоровыми.

В администрации Челябинска рассказали, кто стоит за вырубкой полутора десятков деревьев.

— Этот земельный участок находится в частной собственности с июня 2017 года. Срубить деревья решил владелец участка. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ собственник земли может делать на ней все, что посчитает нужным. Разрешение администрации ему не требуется. Закона в данном случае он не нарушал, — сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе мэрии.

Кто является владельцем участка, и какова площадь территории, на которой вырубили тополя, в мэрии не знают.

В администрации добавили, что продолжается проверка по массовой вырубке деревьев в «Парковом».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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