2020-01-28T13:01:50+03:00
Общество

В Челябинске купят спецтехнику за 4 млн для спасения людей

А также средства индивидуальной защиты для спасателей
Валентина ВАГАНОВА
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Челябинской городской службе спасения выделят дополнительное финансирование. Фото: УБЖ ЧелябинскаЧелябинской городской службе спасения выделят дополнительное финансирование. Фото: УБЖ Челябинска
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В Челябинске к предстоящим саммитам переоснастят городскую службу спасения. Как заявил начальник УБЖ города Александр Рымарев, спасателям приобретут средства индивидуальной защиты за 1,4 млн рублей и аварийно-спасательный автомобиль с оборудованием за 4,4 млн.

В прошлом году городская служба спасения получила из бюджета 370 тысяч.

— На эти средства было приобретено спасательное оборудование и средства индивидуальной защиты для матросов спасателей. Кроме того, обучено 14 спасателей по профессии «газоспасатель», закуплен стенд для проверки дыхательных аппаратов на сумму 100 тыс. рублей, — рассказал начальник управления.

Глава города Наталья Котова поручила в максимально короткие выложить ведомству заявки на аукцион.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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