В Челябинске купят спецтехнику за 4 млн для спасения людей
В Челябинске к предстоящим саммитам переоснастят городскую службу спасения. Как заявил начальник УБЖ города Александр Рымарев, спасателям приобретут средства индивидуальной защиты за 1,4 млн рублей и аварийно-спасательный автомобиль с оборудованием за 4,4 млн.
В прошлом году городская служба спасения получила из бюджета 370 тысяч.
— На эти средства было приобретено спасательное оборудование и средства индивидуальной защиты для матросов спасателей. Кроме того, обучено 14 спасателей по профессии «газоспасатель», закуплен стенд для проверки дыхательных аппаратов на сумму 100 тыс. рублей, — рассказал начальник управления.
Глава города Наталья Котова поручила в максимально короткие выложить ведомству заявки на аукцион.
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ИСТОЧНИК KP.RU