В Челябинске купят спецтехнику за 4 млн для спасения людей

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:01:50+03:00

А также средства индивидуальной защиты для спасателей

Изменить размер текста: A A

В Челябинске к предстоящим саммитам переоснастят городскую службу спасения. Как заявил начальник УБЖ города Александр Рымарев, спасателям приобретут средства индивидуальной защиты за 1,4 млн рублей и аварийно-спасательный автомобиль с оборудованием за 4,4 млн.

В прошлом году городская служба спасения получила из бюджета 370 тысяч.

— На эти средства было приобретено спасательное оборудование и средства индивидуальной защиты для матросов спасателей. Кроме того, обучено 14 спасателей по профессии «газоспасатель», закуплен стенд для проверки дыхательных аппаратов на сумму 100 тыс. рублей, — рассказал начальник управления.

Глава города Наталья Котова поручила в максимально короткие выложить ведомству заявки на аукцион.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU