Уголок школьника с топорами удивил посетителей магазина в Челябинске
В одном из городских супермаркетов внимание посетителей привлек необычный уголок школьника. Вместо тетрадей, ручек и карандашей там лежали… кухонные топоры для рубки мяса. Фотография странной полки на днях появилась на развлекательном портале Pikabu.
«Суровый» школьный уголок вдохновил автора фото на небольшое стихотворение:
— Все жестче народ, ходят по головам.
И в каждом втором — Раскольников.
С детства поможет иметь право вам
Витрина «Уголок школьника», — цитирует пользователя издание «Челябинск Сегодня».
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ИСТОЧНИК KP.RU