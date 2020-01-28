2020-01-28T13:38:51+03:00
Общество

Уголок школьника с топорами удивил посетителей магазина в Челябинске

Люди сразу вспомнили мем про суровых челябинцев
Валентина ВАГАНОВА
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Вместо канцелярии - топоры для рубки мяса. Фото: pikabu.ru/koshmatВместо канцелярии - топоры для рубки мяса. Фото: pikabu.ru/koshmat
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В одном из городских супермаркетов внимание посетителей привлек необычный уголок школьника. Вместо тетрадей, ручек и карандашей там лежали… кухонные топоры для рубки мяса. Фотография странной полки на днях появилась на развлекательном портале Pikabu.

«Суровый» школьный уголок вдохновил автора фото на небольшое стихотворение:

— Все жестче народ, ходят по головам.

И в каждом втором — Раскольников.

С детства поможет иметь право вам

Витрина «Уголок школьника», — цитирует пользователя издание «Челябинск Сегодня».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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