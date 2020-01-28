2020-01-28T14:15:40+03:00
Общество

В Челябинской области с февраля подорожает проезд в электричках

Новые цены начнут действовать уже через неделю
Валентина ВАГАНОВА
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По новому тарифу километр поездки будет равен 2,7 руб.По новому тарифу километр поездки будет равен 2,7 руб.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пригородных поездах в Челябинской области изменится цена билета. По новому тарифу километр поездки теперь будет равен 2,7 руб. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Стоимость поездки по маршрутам с 5 февраля составит:

ЧелябинскПолетаево 70,2 руб., ранее 67,6 руб.

— Челябинск — Миасс — 259,2 руб., ранее 249,6 руб.

— Челябинск — Троицк — 326,7 руб., ранее 314,6 руб.

В пресс-службе добавили, что перерасчет тарифов проводится ежегодно с учетом инфляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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