У Челябинского государственного университета появится международный кампус
Улица Ворошилова, 4. В советские годы в типовом здании на Северо-Западе Челябинска располагался банковский техникум, далее — школа Центробанка. Теперь комплекс зданий — учебный корпус, общежитие, стадион и гараж — передан ЧелГУ. Благодаря национальным проектам «Образование» и «Наука» в зданиях разместится международный кампус на тысячу мест.
— Если помещения отремонтировать, благоустроить территорию, получится отличное место для учебы и жизни студентов. Рядом есть магазины, остановка общественного транспорта всего в десяти минутах, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск выпускник банковского техникума Владимир Гаврилов.
— Университет развивает международные связи. Поселим в кампусе студентов из Японии, Южной Кореи, Индии, Китая, Вьетнама, Египта, Ирана, стран Евросоюза, — говорит ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. — Решатся вопросы по миграционному режиму, безопасности иностранцев, социального обеспечения, питания, учебы, досуга.
В будущем в кампусе откроется представительство Академии наук РФ. Предварительная договоренность уже есть.
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ИСТОЧНИК KP.RU