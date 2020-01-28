У Челябинского государственного университета появится международный кампус

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:22:06+03:00

В этом здании разместятся учебные классы. Рядом есть общежитие. Фото: пользователь Dimitraux/http://wikimapia.org

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Улица Ворошилова, 4. В советские годы в типовом здании на Северо-Западе Челябинска располагался банковский техникум, далее — школа Центробанка. Теперь комплекс зданий — учебный корпус, общежитие, стадион и гараж — передан ЧелГУ. Благодаря национальным проектам «Образование» и «Наука» в зданиях разместится международный кампус на тысячу мест.

— Если помещения отремонтировать, благоустроить территорию, получится отличное место для учебы и жизни студентов. Рядом есть магазины, остановка общественного транспорта всего в десяти минутах, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск выпускник банковского техникума Владимир Гаврилов.

— Университет развивает международные связи. Поселим в кампусе студентов из Японии, Южной Кореи, Индии, Китая, Вьетнама, Египта, Ирана, стран Евросоюза, — говорит ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. — Решатся вопросы по миграционному режиму, безопасности иностранцев, социального обеспечения, питания, учебы, досуга.

В будущем в кампусе откроется представительство Академии наук РФ. Предварительная договоренность уже есть.

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ИСТОЧНИК KP.RU