2020-01-28T14:22:06+03:00
Общество

У Челябинского государственного университета появится международный кампус

Иностранным студентам предстоит обживать площади банковской школы Центробанка
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В этом здании разместятся учебные классы. Рядом есть общежитие. Фото: пользователь Dimitraux/http://wikimapia.orgВ этом здании разместятся учебные классы. Рядом есть общежитие. Фото: пользователь Dimitraux/http://wikimapia.org
Изменить размер текста:

Улица Ворошилова, 4. В советские годы в типовом здании на Северо-Западе Челябинска располагался банковский техникум, далее — школа Центробанка. Теперь комплекс зданий — учебный корпус, общежитие, стадион и гараж — передан ЧелГУ. Благодаря национальным проектам «Образование» и «Наука» в зданиях разместится международный кампус на тысячу мест.

— Если помещения отремонтировать, благоустроить территорию, получится отличное место для учебы и жизни студентов. Рядом есть магазины, остановка общественного транспорта всего в десяти минутах, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск выпускник банковского техникума Владимир Гаврилов.

— Университет развивает международные связи. Поселим в кампусе студентов из Японии, Южной Кореи, Индии, Китая, Вьетнама, Египта, Ирана, стран Евросоюза, — говорит ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. — Решатся вопросы по миграционному режиму, безопасности иностранцев, социального обеспечения, питания, учебы, досуга.

В будущем в кампусе откроется представительство Академии наук РФ. Предварительная договоренность уже есть.

Читайте так же:

В Челябинске землю между кладбищем и шлакоотвалами отдают под студенческий городок

Авторы нового генплана сравнивают выбор этого места с Копенгагеном - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Челябинска смогут услышать блюз Евгения Онегина
Челябинская область близка к эпидемии гриппа
Челябинские антимонопольщики обратили внимание на афиши рэпера Элджея
Житель Челябинской области умер в больнице после того, как скорая час буксовала на нечищенной дороге
Власти Челябинска подтвердили благоустройство сквера на Северо-Западе
Общественники предложили взять под охрану пещерный комплекс на Южном Урале, чтобы сохранить его от вандалов
Вместо «Уральской молнии»: в Челябинске появится Центр имени Скобликовой
9 из 10 челябинцев назвали новые защитные экраны уродством
«Символ города»: элеватор в Челябинске превратят в деловой центр
У Челябинского государственного университета появится международный кампус
В Челябинской области с февраля подорожает проезд в электричках
Уголок школьника с топорами удивил посетителей магазина в Челябинске
В Челябинске купят спецтехнику за 4 млн для спасения людей
Жителю Челябинской области насчитали 17 миллионов за подключение дома к газу
В мэрии рассказали, кто вырубил тополя на Северо-Западе Челябинска
«Требуют снять замки и лезут к счетчику»: по подъездам Челябинска ходят мошенники-электромонтеры
СК начал проверку после смерти школьницы от неизвестного вируса в Челябинске
Прокуратура проверила школу в Челябинской области, где разразился скандал из-за поборов на утренники
В центре Челябинска из горящей квартиры спасли трехмесячного младенца
Начальника пожарной части в Челябинской области осудили за взятки от подчиненных, попавшихся на пьянстве
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
В Челябинске будут судить 19-летнего парня, который сбил четырех человек на остановке