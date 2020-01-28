9 из 10 челябинцев назвали новые защитные экраны уродством

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:58:56+03:00

И на это потратили миллионы. Фото: Ирина Фадюшина

Люди хотят видеть вдоль дорог деревья, а не грязные заборы [Первый отклик]

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Жители Челябинска теперь каждый раз, проезжая по Меридиану, будут наблюдать аллею металлических деревьев. Их «высадили» на прошлой неделе на защитные экраны. Такое украшение возмутило горожан. Наш журналист написала колонку по этой теме «Наследие Тефтелева»: в Челябинске новые заборы уже выглядят как старые». Публикация собрала много откликов на сайте и в наших соцсетях.

Надя Гавриленко:

— Позорище, а не город. ШОС хотели провести, чтобы поднять город из грязи.

Вальтер Шмидт:

— Власти Краснодара на бюджетные деньги покупают для города новые троллейбусы и автобусы, власти Нижнего Новгорода — новые трамваи. А челябинские власти ставят заборы.

КП-Челябинск провела опрос: нужны ли городу защитные экраны или они уродуют его. 90% проголосовавших выбрали второй вариант ответа. Видимо в том, что экраны улучшают эстетический вид города уверены только чиновники.

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ИСТОЧНИК KP.RU