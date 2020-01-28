2020-01-28T14:58:56+03:00
Общество

9 из 10 челябинцев назвали новые защитные экраны уродством

Люди хотят видеть вдоль дорог деревья, а не грязные заборы [Первый отклик]
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
И на это потратили миллионы.И на это потратили миллионы.Фото: Ирина Фадюшина
Изменить размер текста:

Жители Челябинска теперь каждый раз, проезжая по Меридиану, будут наблюдать аллею металлических деревьев. Их «высадили» на прошлой неделе на защитные экраны. Такое украшение возмутило горожан. Наш журналист написала колонку по этой теме «Наследие Тефтелева»: в Челябинске новые заборы уже выглядят как старые». Публикация собрала много откликов на сайте и в наших соцсетях.

Надя Гавриленко:

— Позорище, а не город. ШОС хотели провести, чтобы поднять город из грязи.

Вальтер Шмидт:

— Власти Краснодара на бюджетные деньги покупают для города новые троллейбусы и автобусы, власти Нижнего Новгорода — новые трамваи. А челябинские власти ставят заборы.

КП-Челябинск провела опрос: нужны ли городу защитные экраны или они уродуют его. 90% проголосовавших выбрали второй вариант ответа. Видимо в том, что экраны улучшают эстетический вид города уверены только чиновники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Первый отклик: как жители Челябинска реагируют на самые интересные новости «Комсомолки»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Челябинска смогут услышать блюз Евгения Онегина
Челябинская область близка к эпидемии гриппа
Челябинские антимонопольщики обратили внимание на афиши рэпера Элджея
Житель Челябинской области умер в больнице после того, как скорая час буксовала на нечищенной дороге
Власти Челябинска подтвердили благоустройство сквера на Северо-Западе
Общественники предложили взять под охрану пещерный комплекс на Южном Урале, чтобы сохранить его от вандалов
Вместо «Уральской молнии»: в Челябинске появится Центр имени Скобликовой
9 из 10 челябинцев назвали новые защитные экраны уродством
«Символ города»: элеватор в Челябинске превратят в деловой центр
У Челябинского государственного университета появится международный кампус
В Челябинской области с февраля подорожает проезд в электричках
Уголок школьника с топорами удивил посетителей магазина в Челябинске
В Челябинске купят спецтехнику за 4 млн для спасения людей
Жителю Челябинской области насчитали 17 миллионов за подключение дома к газу
В мэрии рассказали, кто вырубил тополя на Северо-Западе Челябинска
«Требуют снять замки и лезут к счетчику»: по подъездам Челябинска ходят мошенники-электромонтеры
СК начал проверку после смерти школьницы от неизвестного вируса в Челябинске
Прокуратура проверила школу в Челябинской области, где разразился скандал из-за поборов на утренники
В центре Челябинска из горящей квартиры спасли трехмесячного младенца
Начальника пожарной части в Челябинской области осудили за взятки от подчиненных, попавшихся на пьянстве
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
В Челябинске будут судить 19-летнего парня, который сбил четырех человек на остановке