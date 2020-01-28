Общественники предложили взять под охрану пещерный комплекс на Южном Урале, чтобы сохранить его от вандалов
Активисты «Гражданского патруля» предложили Алексею Текслеру создать природный парк на месте Ашинского пещерного комплекса. По мнению общественников, природно-исторический объект давно заслуживает особого статуса и внимания.
— Речь идет о древнем, одном из самых крупных комплексе каскадных пещер Урала и России, который представляет научную и туристическую ценность. Хотя пока он недостаточно изучен, не имеет какого-либо статуса, подъездных путей и другой инфраструктуры, однако включен в межмуниципальный туристический маршрут «Ассоциации Горный Урал» и является постоянным местом притяжения туристов, — говорит представитель «Гражданского патруля» в Аше Роман Янцев.
Если губернатор примет предложение, Ашинский пещерный комплекс станет особо охраняемой природной территорией. А значит, будет защищен от вандалов и нерадивых туристов. И вместе со статусом получит перспективы для развития.
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ИСТОЧНИК KP.RU