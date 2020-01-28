Общественники предложили взять под охрану пещерный комплекс на Южном Урале, чтобы сохранить его от вандалов

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:58:33+03:00

По мнению общественников, комплекс давно заслуживает особого статуса и внимания. Фото: Гражданский патруль

С такой инициативой они обратились к губернатору

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Активисты «Гражданского патруля» предложили Алексею Текслеру создать природный парк на месте Ашинского пещерного комплекса. По мнению общественников, природно-исторический объект давно заслуживает особого статуса и внимания.

— Речь идет о древнем, одном из самых крупных комплексе каскадных пещер Урала и России, который представляет научную и туристическую ценность. Хотя пока он недостаточно изучен, не имеет какого-либо статуса, подъездных путей и другой инфраструктуры, однако включен в межмуниципальный туристический маршрут «Ассоциации Горный Урал» и является постоянным местом притяжения туристов, — говорит представитель «Гражданского патруля» в Аше Роман Янцев.

Если губернатор примет предложение, Ашинский пещерный комплекс станет особо охраняемой природной территорией. А значит, будет защищен от вандалов и нерадивых туристов. И вместе со статусом получит перспективы для развития.

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ИСТОЧНИК KP.RU