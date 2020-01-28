Власти Челябинска подтвердили благоустройство сквера на Северо-Западе

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:02:35+03:00

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Мэрия Челябинска успокаивает: запланированный сквер на улице 40 лет Победы будет построен. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь городской администрации Владимир Сафонов.

Местных жителей испугало то, что в новом проекте благоустройства пустырь между улицами Братьев Кашириных и Университетской Набережной обозначен как «транспортно-пешеходная» зона. Новости об отмене строительства стали появляться во многих СМИ, однако как выяснилось, все обстоит немного иначе.

— Участок обозначен так в документации лишь потому что там расположены въезды во дворы. Согласно градостроительному регламенту в этой зоне могут быть расположены только скверы, парки, бульвары и набережные, — рассказал Владимир Сафонов.

По словам пресс-секретаря администрации, сейчас разрабатывается проект будущей пешеходной зоны. Благоустроить пустырь планируют уже в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU