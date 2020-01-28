2020-01-28T16:28:10+03:00
Общество

Житель Челябинской области умер в больнице после того, как скорая час буксовала на нечищенной дороге

По словам родственников, у него случился инфаркт
Валентина ВАГАНОВА
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По этой улице ехала скорая.По этой улице ехала скорая.Фото: Личный архив героя публикации
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41-летнему Денису Селютину резко стало плохо. Сын Владислав вызвал скорую. Медики приехали быстро, но к дому не сразу смогли подъехать — дорогу завалило снегом.

— Отец чуть ли не кричал от боли в животе. Решили везти его в больницу. Машина скорой проехала дальше в улицу, чтобы развернуться. Обратно нужно было ехать в горку, тут она и застряла. С соседом пытались руками ее вытащить: копали, толкали. Тщетно, — рассказал сын погибшего Владислав Селютин.

Владислав завел свою машину, чтобы вызволить неотложку. Не помогло. В итоге скорую вытянул сосед на «Ниве шевроле». Все это время пациент был в автомобиле.

В больнице Денису сделали ЭКГ. По словам сына, у него случился инфаркт от болевого шока. Продолжение этой истории вы можете прочитать в нашем материале «Машина буксовала час, из-за чего отец умер»: в Магнитогорске скорая с пациентом застряла на нечищеной дороге».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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