2020-01-29T07:27:11+03:00
Общество

Жителей Челябинска обеспокоила судьба японских карпов в ЧелГУ

Как зимуют экзотические рыбы, которые летом плавали в ботаническом саду [фото]
Ирина Фадюшина
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Экзотические рыбы нужны не только для красоты — их изучают студенты. Фото: csu.ruЭкзотические рыбы нужны не только для красоты — их изучают студенты. Фото: csu.ru
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Летом в декоративном пруду ботанического сада Челябинского Госуниверситета плавали японские карпы. Жители города то и дело спрашивают сотрудников вуза, что с рыбами. В университете решили рассказать, как зимуют карпы родом из Страны восходящего солнца.

— Еще осенью японские карпы перебираются на зимовку в учебную лабораторию экологии водных сообществ факультета экологии ЧелГУ, где в их распоряжении бассейн объемом четыре кубометра. Подача воздуха обеспечивается компрессорами, — рассказали в пресс-службе вуза.

В неделю рыбы съедают по килограмму личинок хирономида (мотыля для рыбалки) и гаммаруса, а также по 200-300 граммов водорослей, которые специально выращивают в лаборатории.

В прошлом году рыбы дали потомство. Фото: csu.ru

В прошлом году рыбы дали потомство. Фото: csu.ru

— За лето обитатели пруда набирают 150-200 граммов веса, так как в пруду их корм более разнообразен и больше нагульные площади. Зимой в бассейне карпы растут медленно, в пределах 50-80 граммов, — рассказали в ЧелГУ.

Кстати, в прошлом году эти карпы дали небольшое потомство при помощи специальной инкубационной системы, также собранной в университете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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