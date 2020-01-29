Челябинцы покупают лекарства, не выходя из дома

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:13:59+03:00

Удобные сервисы позволяют выбрать и приобрести лекарства, косметику и предметы ухода

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Из-за неблагополучной эпидситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом челябинцам рекомендуется отказаться от посещения массовых мероприятий и даже при незначительном недомогании обращаться к врачу. А что делать, если нужны лекарства? Клиенты аптечной сети «Фармленд» делают онлайн-заказ лекарств и товаров для здоровья, не выходя из дома.

На сайте аптек «Фармленд» и в приложении представлен большой выбор товаров по специальным сниженным ценам:

• широчайший ассортимент лекарств, в том числе и редких;

• товары для мам и детей;

• активная косметика;

• здоровое и спортивное питание;

• медицинская техника;

• ортопедические товары и др.

Вы можете выбрать и забронировать товары, а забрать их в ближайшей аптеке «Фармленд». Покупки по интернет-заказам участвуют в неценовых акциях, а также позволяют получать бонусы по системе лояльности «Клуб друзей «Фармленд» при предъявлении клубной карты.

УСТАНОВИТЕ

Скачать мобильное приложение «Фармленд» можно прямо сейчас в App Store или Google Play. Дальше все просто.

ЗАКАЖИТЕ

Выберите нужные товары, отправьте заказ в корзину и определите конкретную аптеку, в которой предпочитаете забрать заказ.

ЗАБЕРИТЕ

В течение одних суток вы можете забрать заказанные товары, назвав номер заказа, который указан в смс-сообщении.

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Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.

*Под сниженной ценой подразумевается цена в приложении по сравнению с ценой в аптеке «Фармленд».

Возрастное ограничение для мобильного приложения 18+.

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ИСТОЧНИК KP.RU