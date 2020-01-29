У четверых жителей Челябинской области заподозрили коронавирус
Четверо южноуральцев, вернувшихся на родину из Китая, пожаловались медикам на повышенную температуру. Пациентов первым делом проверили на коронавирус. Но ни в одном из случаев инфекция не подтвердилась. Однако у двоих диагностировали грипп А и Б типов. Об сообщили в среду, 29 января, на пресс-конференции, посвященной коронавирусу.
— На сегодняшний день ни в области, ни в стране в целом случаев выявления заражения новым коронавирусом нет, — сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина.
По последним данным, в Китае от коронавируса скончались 132 человека, заражены еще более шести тысяч.
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ИСТОЧНИК KP.RU