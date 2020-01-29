Коронавирус в Китае: в Челябинске педуниверситет продлил каникулы иностранным студентам

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:34:22+03:00

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Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет продлил до 17 февраля каникулы студентам из Китая, которые уехали домой на новогодние каникулы. Сейчас в Поднебесной находится 35 студентов челябинского вуза.

— Если до этого времени эпидемиологическая ситуация не улучшится, то университет будет принимать дальнейшие решения. Со всеми студентами из Китая сотрудники ЮУрГГПУ поддерживают контакт. Обучающиеся получили информацию о продлении каникул, поэтому сдают билеты, — рассказали в пресс-службе вуза.

Между тем, в Челябинском госуниверситете студенты из Китая продолжают грызть гранит науки. Но в этом вузе их учится не так много — семь человек. Как планируют принимать новых студентов из Китая в ЧелГУ, — читайте в нашем материале.

А между тем, коронавирус заподозрили у четверых жителей Челябинской области. Все они недавно вернулись из Китая.

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ИСТОЧНИК KP.RU