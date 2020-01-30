«Это не значит, что с ними что-то не так!»: в интернете обсуждают необычную влюбленную пару из Челябинска

30 Янв. 2020 2020-01-30T04:03:49+03:00

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Яна и Вова вместе уже год. Эта пара удивляет всех. 27-летняя Яна ростом меньше метра и не может ходить из-за генетического заболевания. Вова полностью здоров, да еще и на 9 лет моложе. Каждый день он носит любимую на руках.

Влюбленные уже успели испытать отношения совместным бытом. А ведь мало кто верил, что у ребят все получится. Вовке говорили, что он «не вывезет». Родители даже запирали его дома, чтобы не бегал на свидания.

Вот и некоторые читатели «Комсомолки» попытались найти свои объяснения этой паре. «Нет, не верю. Такого не может быть», «Бедный мальчик. Есть в этом какая-то патология», «Бедная девушка» — таких отзывов под статьей на сайте немало. Пожалуй, лучше всех на них ответил читатель, представившийся психологом.

— Говорю как психолог. Если у мужчины или женщины отношения с человеком с инвалидностью, это не значит что у него что-то не так с психическим здоровьем, — пишет Сергей. — Если вы такого никогда не видели, это не значит, что такого не может быть. Все люди имеют право быть счастливыми. Даже люди, имеющие инвалидность, представляете? Ибо они также могут любить...

Когда у человека с инвалидностью появляется здоровый партнер, то его начинают гнобить: «Зачем ты портишь ему жизнь?!», «Он извращенец», «Он тебя бросит скоро», «Такой человек, как ты, ему не нужен». И самое смешное: «Это приворот, потому что такого быть не может, чтобы инвалид был со здоровым». Вот такие и комментарии под статьей. Прошу их авторов включить мозг. Если бы у вас были родственники с инвалидностью, вы бы им тоже запретили общаться со здоровыми? Нет, мои хорошие: человек сам знает, с кем ему хорошо, и не обязательно быть одинаковыми!

ОТВЕТ ПАРЫ

Мы узнали, что думает по поводу таких обсуждений влюбленная пара.

— Мы, конечно, привыкли к вниманию. Но не думали, что рассказ о нас вызовет настолько бурную реакцию у людей! — делится с корреспондентом КП-Челябинск Яна. — Мы прочитали все комментарии. Над некоторыми посмеялись. Это же надо такое придумать! Очень жаль, что столько злых людей. Но нас их зло не задевает. Раз такое пишут, значит это у них что-то не сложилось в жизни. Спасибо тем, кто нас поддержал.

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