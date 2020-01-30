«Носки с авокадо должен видеть каждый!»: жители Челябинской области обсуждают новую моду молодежи

30 Янв. 2020 2020-01-30T04:04:54+03:00

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Говорили им: «Утепляйтесь!» И они утеплились носочками. Но раскатать штанишки так и не решились. В соцсетях обсуждают новый молодежный тренд — яркие носки с принтом авокадо.

Фото модника выложили в группе «Инцидент Миасс» в ВК. Парень (а может, это девушка) закатал джинсы, показав ярко-зеленые носки с рисунком в виде авокадо. Он сегодня на пике моды у подростков.

— Носки с авокадо должен видеть каждый! — прокомментировал подписчик паблика Семен Иванов.

КОММЕНТАРИЙ СТИЛИСТА

— Цветные носки давно в моде, — рассказывает стилист из Челябинска Алла Донская. — Этот смелый тренд используют все от молодежи до серьезных политиков. Но первые просто хотят выделиться, привлечь внимание. Поэтому я даже не буду комментировать фото. Если же для человека слово «стиль» — не пустой звук, он как-то обыграет эти цветные носки в своем образе. Они или должны быть акцентом, или сочетаться по цвету или принту с каким-то другим элементом одежды. В трех словах не объяснить. Например, носки в горошек могут прекрасно сочетаться даже с брюками в клетку. Но один принт должен быть явно крупнее другого, и должны быть общие цвета. Стиль — дело непростое.

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ИСТОЧНИК KP.RU