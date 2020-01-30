2020-01-30T07:37:03+03:00
Общество

В Челябинске внесли коррективы в схему домов, закрепленных за школами

Где искать свежий список
Лидия ПЕСКОВА
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Запись в первые классы откроется уже в субботу.Запись в первые классы откроется уже в субботу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В эту субботу, 1 февраля, на Южном Урале стартует приемная кампания в первый класс. На первом этапе в школы области, в том числе и Челябинска, будут зачислять детей «по прописке». Кстати, прописка может быть постоянной и временной. Перечень закрепленных за каждой школой домов стал известен на этой неделе.

В целом он повторяет прошлогодний список. Однако есть отдельные коррективы. Прежде всего, они касаются школ, которые в прошлом году получили статус опорных школ РАН. Например, в лицее № 77, расположенном в Ленинском районе Челябинска, количество закрепленных домов сократилось на два.

Посмотреть полный список можно на сайте мэрии, а также на сайте выбранной вами школы.

Второй этап приема заявлений в школы начнется 1 июля. Летом учебные заведения будут набирать детей «не по прописке», на оставшиеся места.

— Однако каждая школа имеет право открыть такой набор раньше, если поймет, что все дети, проживающие на закрепленной территории уже пришли, а свободные места в школе еще остались, — говорят в министерстве образования Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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