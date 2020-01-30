2020-01-30T08:00:23+03:00
Общество

Власти опровергли информацию о закрытии мусоросортировки в Магнитогорске

Проблемы есть, но комплекс работает
Лидия ПЕСКОВА
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Сортировка мусора продолжается.Сортировка мусора продолжается.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство экологии Челябинской области отреагировало на слухи о том, что в Магнитогорске закрывается комплекс мусоросотрировки на свалке твердых бытовых отходов. Ведомство опровергает эту информацию.

— Несмотря на ряд существующих проблем комплекс функционирует. Да, мощностей сортировки недостаточно для обработки всего объема поступающих ТКО. Есть проблемы с оплатой мусорообработки. Но минэкологии контролирует ситуацию. А Региональный оператор уже приобрел мобильный сортировочный комплекс для Магнитогорска, — заверил представитель министерства Виталий Безруков.

Чиновник также напомнил, что в будущем на территории Магнитогорского кластера запланировано создание дополнительного полигона. Он уже спроектирован, получены положительные заключения экспертиз. Ожидается, что полигон введут в эксплуатацию к июлю 2021 года. Этот срок определен с учетом последующего вывода из эксплуатации и рекультивации Магнитогорской городской свалки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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