Материнская сигарета привела к гибели трех малышей в Челябинской области

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:39:53+03:00

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Трагедия разыгралась в деревне Нововарламово в марте 2019 году. Под утро мать троих ребятишек решила перекурить. По какой-то причине женщина не потушила окурок, а оставила его рядом с диваном, где спали дети, и ушла из дома.

— На диване спали два мальчика пяти и шести лет. И двухлетняя девочка. Когда диван начал тлеть, дети не смогли покинуть дом самостоятельно и погибли от отравления угарным газом, — сообщает старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мать погибших признали виновной в причинении смерти по неосторожности.

Женщине ограничили свободу на два года: в колонию она не поедет, но должна отмечаться у силовиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU