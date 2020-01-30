Материнская сигарета привела к гибели трех малышей в Челябинской области
Трагедия разыгралась в деревне Нововарламово в марте 2019 году. Под утро мать троих ребятишек решила перекурить. По какой-то причине женщина не потушила окурок, а оставила его рядом с диваном, где спали дети, и ушла из дома.
— На диване спали два мальчика пяти и шести лет. И двухлетняя девочка. Когда диван начал тлеть, дети не смогли покинуть дом самостоятельно и погибли от отравления угарным газом, — сообщает старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Мать погибших признали виновной в причинении смерти по неосторожности.
Женщине ограничили свободу на два года: в колонию она не поедет, но должна отмечаться у силовиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU