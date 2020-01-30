Наркоторговка отправилась в тюрьму через семь лет после сделки в Челябинской области
Возмездие настигло даму, торговавшую героином, спустя семь лет. Еще в 2012 году жительница Верхнго Уфалея попалась на продаже героина. И хотя доза была небольшой — меньше грамма — на женщину завели уголовное дело.
— Дожидаться суда гражданка не стала и пустилась в бега. Ее объявили в федеральный розыск. Наконец, в сентябре 2019 года дамочку удалось задержать. А на днях городской суд Верхнего Уфалея зачитал ей заслуженный приговор, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.
Ранее судимая за сбыт наркотиков женщина получила пять лет колонии общего режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU