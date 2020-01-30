2020-01-30T09:10:39+03:00
Общество

В Челябинске резко потеплеет

Погода изменится к началу следующей недели
Лидия ПЕСКОВА
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Челябинску снова обещают нетипичную для начала февраля погоду.Челябинску снова обещают нетипичную для начала февраля погоду.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Южный Урал возвращается тепло. Через несколько дней столбик термометра снова окажется неподалеку от плюсовых температур. По прогнозу синоптиков, в областном центре на днях потеплеет до -1 градуса.

В пятницу, 31 января, в Челябинске будет до -13 градусов, днем до -5.

В субботу, 1 февраля, -14 ночью и -7 днем.

2 и 3 февраля: до -9 ночью и -4 градуса днем.

4 февраля: -9 градусов, а уже днем -1.

Со среды, 5 февраля, потеплеют еще и ночи. В это день ожидается -5 ночью и -2 градуса днем.

Ранее синоптики заявили, что февраль будет холоднее минувшего января. Однако и этот месяц в России обижается теплее нормы.

— Климат теплеет. С начала этого века среднегодовая температура в Челябинске поднялась на 3,5 градуса, — объясняет происходящее начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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