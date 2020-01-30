2020-01-30T09:44:10+03:00
Общество

Челябинск и Магнитогорск могут получить звание «Город трудовой доблести»

Горожан призывают отдать свой голос за эту инициативу
Лидия ПЕСКОВА
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Челябинск может гордиться и своими солдатами, и тыловиками.Челябинск может гордиться и своими солдатами, и тыловиками.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Государственной думе рассматривают закон о появлении звания «Город трудовой доблести». Челябинск и Магнитогорск могут претендовать на это звание в числе первых. Скоро на Южном Урале начнут собирать подписи за присвоение Магнитогорску и Челябинску звания «Город трудовой доблести». Соответствующее обращение партия «Единая Россия» собирается отправить в оргкомитет «Победа».

— Челябинская область вправе претендовать на это высокое звание. Речь идет не только о столице региона — Челябинске, но и о Магнитогорске и других городах, жители которых вносили свой вклад в Победу. Чтобы усилить заявочную позицию, мы организуем сбор подписей, — заявил вице-спикер Совфеда Андрей Турчак во время визита в Челябинск.

Собирать подписи будут общественные и ветеранские организации. Инициативу поддержал губернатор Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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