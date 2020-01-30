«Закусили и убили»: два рецидивиста расправились с другом во время посиделок
Год назад три товарища собрались посидеть выпить в центре Челябинска. Стол накрыли в квартире одного из друзей. Однако после очередной рюмки выпивохи поссорились.
— Одному показалось, что товарищ стянул его ценные вещи. Тогда обиженный гражданин схватился за нож и, угрожая, потребовал от обидчика вывернуть наизнанку карманы. После этого два товарища навалились на друга и вместе изрезали его до смерти и украли его личные вещи на сумму 22 тысячи рублей, — сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Преступление было быстро раскрыто. Оба подозреваемых — рецидивисты, уже имели уголовные сроки. Обоим по сорок с небольшим лет.
Подозреваемых будут судить за убийство и за хищение чужого имущества. Дело рассмотрит Челябинский областной суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU